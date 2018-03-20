واقعة مفزعة.. أم تقتل أطفالها الـ 5 وتضع جثتهم بـ ” الفريزر “
في حادثة مفزعة، مثلت أم فرنسية، أمام المحكمة بتهمة قتل أطفالها الخمسة، ووضع جثتهم في مجمد الأطعمة ” الفريزر ” ، في منزلها بإحدى القرى، حيث تعيش مع زوجها وطفليهما.
وبالتطرق لتفاصيل القصة، اكتشفت أحدى ابنتيها، جثة أجد الأطفال وأبلغت والدها وبدوره بلغ الشرطة، حيث كشف تشريح جثة الرضيع، الذي ولد قبل 48 ساعة فقط، من اكتشاف الجثة، بأنه كان حيًا عند الولادة، وكان يمكن أن يعيش وبعد هذا الاكتشاف المروع، تم العثور على أربعة أطفال آخرين ميتين في ” الفريزر ” .
ويجدر الإشارة إلى أنه، تستمر محاكمة رامونا كانيت، البالغة من العمر 38 عام، والتي تواجه السجن مدى الحياة إذا أُدينت، بمدينة ” بوردو ” حتى يوم الجمعة المقبل.
يُذكر أن هذه أسوأ قضية ” وأد ” مواليد، في التاريخ الفرنسي الحديث، منذ 2010 عندما اعترفت أم بقتل ثمانية من أطفالها حيث كانت تخنقهم فور الولادة.
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 1260 ] نشر منذ 58 دقيقة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهل تلك أم ؟؟
رند[ عدد التعليقات: 8537 ] نشر منذ 28 دقيقة
هذا نوع من الأمهات ’’مشاعرها’’ متجمـدة.
[ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَٰلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً ۚ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ ۚ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ ۚ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ]
🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 94 ] نشر منذ 17 دقيقة
اعوذ بالله من غضب الله
هذه سفاحة العصر بلا منازع