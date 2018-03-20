بيت المال الخليجي يحصد جائزة الصندوق الأعلى عائدا للعام 2017

سعيد العجل(صدى):

كرمت شركة أرقام الإستثمارية، صندوق بيت المال الخليجي للأسهم السعودية، بجائزة الصندوق الأعلى عائداً للعام 2017م، لمساهمته الفاعلة في دعم الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات، ولدوره البارز في إتاحة تشكيلة واسعة من الخيارات لعملائه، في مختلف مجالات الاستثمار وإدارة تمويل الشركات وخدمات حفظ الأوراق المالية.

وذلك على مستوى جميع صناديق الاستثمار العاملة في المملكة العربية السعودية في ادارة الاسهم.

وللشركة مساهمة فاعله في دعم الفرص وتَسلّم الأستاذ خالد بن أحمد الدوسري درع التكريم نيابة عن ” بيت المال الخليجي ” من قِبَل رئيس مجلس إدارة شركة أرقام، وذلك خلال حفل التكريم الذي أقامته الشركة بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيسها، بحضور معالي رئيس هيئة مجلس السوق المالية الأستاذ محمد بن عبد الله القويز، حيث أقيم الحفل مساء الأحد 2 رجب 1439ه الموافق 18 مارس 2018م، بفندق حياة ريجينسي – الرياض.

من جهته عبر الأستاذ خالد الدوسري عن فخرهم في بيت المال الخليجي بهذا التكريم معتبراً أن له نتائج مثمرة وايجابية ومؤثرة لتحفيز الشركات لتطوير اداءها ونتائج أعمالها وخوض المنافسة المطلوبة والمحمودة فيما بينها للارتقاء والتقدم، لافتاً إلى أن مثل هذه الفعاليات تمثل دافعا وداعماً لهم نحو مزيد من النماء والتقدم بما يخدم الاقتصاد الوطني ويحقق أهداف برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030م.