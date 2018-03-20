فيرمينو: أهداف صلاح لا تشعرني بالضغط

نواف السالم(صدى):

أشار مهاجم ليفربول البرازيلي روبرتو فيرمينو، إلى أنه لا يشعر بالضغط بسبب تألق زميله المصري محمد صلاح.

وأكد ” فيرمينو ” على أنه هناك تفاهم بشكل كبير بينه وبين صلاح في ليفربول، مضيفًا: ” يتحدث كثيرون عن قوة هجومنا الذي يضم أيضاً ساديو ماني، لكننا نملك فريقاً يضم الكثير من اللاعبين المؤثرين في الهجوم “.

وتابع : ” يجب أن نفكر بشكل جماعي.. كلما زاد عدد اللاعبين المسجلين للأهداف كان الأمر أفضل.. ليفربول هو المستفيد من ذلك الموقف “.

وعلى جانب أخر قال ” فيرمينو ” إن انتقال مواطنه فيليب كوتينيو إلى برشلونة في فترة الانتقالات الشتوية الماضية دفع ليفربول إلى تغيير طريقة لعبه وأصبحت غير متوقعة بشكل أكبر.

وسجل فيرمينو 23 هدفاً هذا الموسم في كل المسابقات، مقابل 14 هدفاً لزميله السنغالي ماني، ويتصدر ليفربول قائمة الفرق المسجلة للأهداف في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم برصيد 28 هدفاً.ظ