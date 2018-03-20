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عن زيارة ولي العهد لأمريكا.. الفالح: تبنى على علاقات ممتدة لـ80 عاما

عن زيارة ولي العهد لأمريكا.. الفالح: تبنى على علاقات ممتدة لـ80 عاما
عادل الحربي(صدى):

أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، خالد الفالح، أن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد إلى أمريكا، تبنى على علاقات تاريخية تمتد لأكثر من ثمانية عقود.

وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” زيارة مهمة لسمو ولي العهد في أمريكا، تبني على علاقات تاريخية تمتد لأكثر من ثمانية عقود، وتعكس حرص الحكومتين على الارتقاء بها إلى المستويات الإستراتيجية التي تعزز المصالح المشتركة بين البلدين ” .

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