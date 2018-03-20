مقطع فيديو مسرب من داخل حفل زواج يتسبب في طلاق مواطنة
طلق مواطن زوجته في إحدى مناطق المملكة، وذلك بسبب مقطع فيديو لها وهي ترقص في زواج أحد الأقارب صورته إحدى الحاضرات وسربته على مواقع التواصل.
كشف عن ذلك المحامي الدكتور محمد الجذلاني عبر حسابه في ” تويتر ” قائلا: تحدثني والدتي عن إحدى معارفنا طلقها زوجها حين وصله مقطع فيديو لها وهي ترقص في زواج أقاربها! صورتها إحدى الحاضرات وتسرب المقطع “.
وأضاف الجذلاني: ” والله مثل هذه الأحداث مؤلمة ما بين جناية التي اعتدت بالتصوير لامرأة غافلة وجناية الزوج الأحمق الذي طلق أم أولاده دون ذنب “.
عصي الدمع[ عدد التعليقات: 76 ] نشر منذ 60 دقيقة
غبي
ودلخ
أولا هي رايحة تعتمر يا حمار
هي رايحةترقص وتتسلى في فرح قريب
ثانيا هل كانت تعلم بالتصوير وانه سوف ينتشر
يستحيل….. فهمت يا حمار ؟
والله انك حمار مجدد ومفحوص
متقاعد[ عدد التعليقات: 64 ] نشر منذ 48 دقيقة
الحمدلله على كل صورت وتسببت بتفريق عائله
🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 94 ] نشر منذ 24 دقيقة
هي من اخربت بيتها بيديها
تعلم علم اليقين انها ترقص
واكيد رقص ربما يكون لباس خادش للحياء متعرب
وتعلم ان قريبتها تصورها
اكيد المقطع سوف ينتشر انتشار النار في الهشيم
ولا يقبل أي زوج غيور ع عرضة ان يتم تداول مقطع لزوجته
في وضع لا يشرف خاصة بعلمها ورضاها
دعوني من العواطف هانت عليها نفسها
عز على زوجها ان تكون حليلة له
اللهم لا شماته
نسأل الله السلامة والعافية
رايق[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 24 دقيقة
لو كنت مكانه كيف راح تتصرف ؟
رايق …[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 22 دقيقة
ماعنده سالفه .. الزواج ليس لديه حسن تصرف للاسف .. هنا تبين الرجوله واتخاذ القرار( افرض طيب مثلاً الزوجة أصيله بمعنى الكلمة .. محافظة بشكل عام على الزوج والبيت وشرفها وعرضها وعرض زوجها .. اهاكذا ترمى ) .. بإختصار ليس بينهما ( ثقة) وهذة تكفي …!
رااايق[ عدد التعليقات: 4180 ] نشر منذ 16 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا بالله **
fares[ عدد التعليقات: 224 ] نشر منذ 12 دقيقة
اولا :
البحث عن من قام بتصوير المرأة وهي في في غفلة من امرها ورفع قضية على من صور المقطع.
ثانيا:
معاقبة من قامت بتصوير المقطع ونشره في وسائل التواصل الاجتماعي.
ثالثا:
نشر اعتذار ورد اعتبار في الجرائد لصاحبة الشأن من قبل مصورة المقطع.
رابعا:
بعد هذه الحلول على الزوج الرجوع عن خطأه ومعاودة زوجته لعدم تفريق وتشريد الاولاد الذين هم شركاؤهم في الحياة.
خامسا:
هذا ليس خطأ الزوجه مع العلم ان المناسبة هي نسائية ولايسمح بدخول جولات الكاميرا حسب العرف والعادات ويجب ان يكون اجراءات اشد صرامة والحرص علي عدم دخول جولات الكاميرا.