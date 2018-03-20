مقطع فيديو مسرب من داخل حفل زواج يتسبب في طلاق مواطنة

نايف السالم(صدى):

طلق مواطن زوجته في إحدى مناطق المملكة، وذلك بسبب مقطع فيديو لها وهي ترقص في زواج أحد الأقارب صورته إحدى الحاضرات وسربته على مواقع التواصل.

كشف عن ذلك المحامي الدكتور محمد الجذلاني عبر حسابه في ” تويتر ” قائلا: تحدثني والدتي عن إحدى معارفنا طلقها زوجها حين وصله مقطع فيديو لها وهي ترقص في زواج أقاربها! صورتها إحدى الحاضرات وتسرب المقطع “.

وأضاف الجذلاني: ” والله مثل هذه الأحداث مؤلمة ما بين جناية التي اعتدت بالتصوير لامرأة غافلة وجناية الزوج الأحمق الذي طلق أم أولاده دون ذنب “.