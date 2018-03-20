استقرار أسعار الذهب وسط احتمالات برفع الفائدة في أمريكا

واشنطن(صدى):

سجلت أسعار الذهب استقرارًا في مستوياتها خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، في ظل ارتفاع الدولار و ترقب المستثمرون نتائج اجتماع الفيدرالي الأمريكي خلال الإسبوع الحالي واحتمالات رفع الفائدة.

واستقرت أسعار المعدن النفيس للتسليم الفوري عند مستوى 1316.68 دولار للأوقية، كما استقرت عقود الذهب تسليم أبريل عند مستوى 1316.30 دولار صباح اليوم.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات، هامشيًا بنسبة 0.12% عند مستوى 89.87 دولار.

ويترقب المستثمرون رفع الفيدرالي الفائدة لأول مرة هذا العام خلال اجتماعه الذي يمتد يومين هذا الإسبوع، ومن المتوقع أن يقوم برفع الفائدة ثلاث أو أربع مرات خلال العام.