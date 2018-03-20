بالصور.. قائد مدرسة متوسطة يزور الطلاب في منازلهم برجال ألمع

سعيد العجل(صدى):

في إطار خلق روح المنافسة بين الطلاب للوصول إلى الأخلاق الحميدة والسلوكيات القويمة ، قامت إدارة متوسطة طارق بن زياد بمركز الحبيل التابعة لإدارة تعليم محافظة رجال ألمع بتنفيذ مبادرة لتكريم الطلاب المتفوقين سلوكياً بالمدرسة كلون من ألوان التقدير لهم وتحفيز غيرهم للتمسك بالأخلاق الحسنة والسلوك القويم .

هذه المبادرة تمت بقيادة قائد المدرسة الأستاذ ” حسن بن أحمد آل شعبان ” وبمرافقه الأستاذ ” محمد العماري معلم اللغة العربية حيث تم تنظيم زيارات لمنازل الطلاب المتفوقين سلوكياً بالمدرسة وعددهم 7 طلاب ضمن برنامج تعزيز السلوك الإيجابي للطلاب وتكريمهم في منازلهم مع أولياء أمورهم الذين كانوا سبباً في استقامة أخلاق أولادهم بتوجيههم ونصحهم ومتابعتهم فيما يقومون به من أفعال وتصرفات حيث تم تسليم الطلاب وأولياء أمورهم شهادات شكر وتقدير .

من جهتهم عبر أولياء الأمور عن سعادتهم بهذه المبادرة وهذه الزيارة التي قامت بها إدارة المدرسة مؤكدين أن هذه الزيارة وهذا التكريم قد أدخلا السرور على الجميع ، مضيفين أن هذا التكريم يزيد من المسؤولية عليهم بضرورة استمرارهم على هذا المستوى من السلوك والأخلاق على أقل تقدير إن لم يكن أفضل وأعلى في المستقبل بمشيئة الله ، شاكرين لإدارة المدرسة اهتمامها بهذا الجانب الأخلاقي الذي يعتبر سمة مميزة لديننا الحنيف .