سيدة تخضع لجراحة في الرأس بسبب إدمان الألعاب الإلكترونية

بكين(صدى):

قضت امرأة صينية تبلغ من العمر 47 عامًا رحلة بالقطار داخل بلادها لمدة 20 ساعة وهي تلعب بالهاتف الجوال، ورقبتها محنية بطريقة غير صحية؛ مما أدى إلى تعرضها للإغماء حال وصولها وخروجها من القطار.

وبنقلها إلى المستشفى، اكتشف العلماء عدة جلطات في دماغها وجسمها؛ حيث حولونها إلى غرفة العمليات على الفور لاستئصال تلك التجمعات والتخثرات.

وأوضح الأطباء أن المرأة تعرضت لتلك الجلطات بسبب أنها لم تغير وضعيتها لفترة طويلة مما سبب الضغط على الأوعية الدموية، لافتًا إلى أن تلك الحالات كثرت بين صغار السن والشباب الذين يدمنون الألعاب الإلكترونية.