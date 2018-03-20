ترامب يعاقب الصين بفرض تعريفات سنوية بقيمة 60 مليار دولار على منتجاتها

واشنطن(صدى):

حاول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالوفاء بتعهده بمعاقبة بكين على سرقة الملكية الفكرية والوظائف الأمريكية، حيث يعتزم لفرض حزمة من التعريفات على المنتجات الصينية في بلاده بقينة 60 مليار دولار سنويًا.

وأكد أربعة مسؤولون في الإدارة الأمريكية رفضوا الكشف عن هويتهم اعتزام ” ترامب ” على تطبيق التعريفات الجديدة بحلول الجمعة القادمة، وذلك بعدما ضاعف قيمة الرسوم التجارية المزمع فرضها على واردات بلاده من الصين من 30 مليار إلى 60 مليار دولار.

وأوضحوا أن حزمة التعريفات ربما تطال أكثر من 100 منتج، يدعي ” ترامب ” أنه تم تطويرها باستخدام أسرار تجارية سرقتها الصين من الشركات الأمريكية، أو أجبرتها على تسليمها مقابل الوصول إلى سوقها الضخم.