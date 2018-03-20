بعد تغيبه عن مران النصر.. آل الشيخ يوجه رسالة لـ الفريدي

نواف السالم(صدى):

أثار غياب لاعب نادي النصر أحمد الفريدي، عن مران فريقه، لمدة 3 أيام على التوالي الانتباه، مما دفع رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ للتساؤل.

وكتب ” آل الشيخ ” ، اليوم الثلاثاء، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” معلقًا على غياب لاعب النصر : ” الفريدي وش فيه؟! “.

وفي هذا السياق ذاته قالت مصادر إن ” الفريدي ” يتغيب عن المران؛ تعبيرًا عن غضبه لتأخر مستحقاته حتى الأن.

وأعلن نادي النصر عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أنه سيتم تطبيق اللائحة النموذجية للمخالفات والعقوبات للأندية التي تُطبق الاحتراف والصادرة من الاتحاد على الفريدي على خلفية تغيبه عن المران.