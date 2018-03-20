غرفة حفر الباطن تعلن 40 وظيفة شاغرة بـ ” أسواق العقيل “
كشفت غرفة حفر الباطن، عن توافر 40 وظيفة شاغرة لدى أسواق العقيل، بالقيصومة، وذلك وفقًا للمسميات الوظيفية التالية:
– مشرف فرع.
– محاسب مبيعات.
– مصفف أرفف.
وذكرت الغرفة، الشروط المطلوبة للالتحاق بتلك الوظائف، كما يلي:
– أن يكون من حملة الشهادة الثانوية كحد أدنى.
– أن لا يقل عمر المتقدم عن 19 سنة.
– سعودي الجنسية.
– مشرف الفرع يجب أن تكون لديه خبرة لا تقل عن سنتين.
كما أوضحت غرفة حفر الباطن، المميزات المتوفرة بتلك الوظائف، على النحو التالي:
– تبدأ الرواتب من 3500 ريال إلى 5500 ريال.
– ستة أيام عمل في الأسبوع.
– تطوير وتدريب وظيفي على رأس العمل.
– إجازة سنوية 21 يوم.
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