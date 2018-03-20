غرفة حفر الباطن تعلن 40 وظيفة شاغرة بـ ” أسواق العقيل “

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت غرفة حفر الباطن، عن توافر 40 وظيفة شاغرة لدى أسواق العقيل، بالقيصومة، وذلك وفقًا للمسميات الوظيفية التالية:

– مشرف فرع.

– محاسب مبيعات.

– مصفف أرفف.

وذكرت الغرفة، الشروط المطلوبة للالتحاق بتلك الوظائف، كما يلي:

– أن يكون من حملة الشهادة الثانوية كحد أدنى.

– أن لا يقل عمر المتقدم عن 19 سنة.

– سعودي الجنسية.

– مشرف الفرع يجب أن تكون لديه خبرة لا تقل عن سنتين.

كما أوضحت غرفة حفر الباطن، المميزات المتوفرة بتلك الوظائف، على النحو التالي:

– تبدأ الرواتب من 3500 ريال إلى 5500 ريال.

– ستة أيام عمل في الأسبوع.

– تطوير وتدريب وظيفي على رأس العمل.

– إجازة سنوية 21 يوم.