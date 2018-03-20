فيسبوك يتجه لتسجيل أسوأ أداء يومي في 6 سنوات

أماني الغامدي(صدى):

انخفض سهم موقع التواصل الشهير ” فيسبوك ” في طريقه لتسجيل أسوأ أداء يومي في نحو ست سنوات عقب أنباء عن أن شركة بحثية استغلت موقع التواصل الاجتماعي واخترقت حسابات وبيانات أكثر من خمسين مليون مستخدم بشكل غير قانوني.

حيث تراجع مؤشر ” فيسبوك ” بنحو 7.22% إلى 171 دولارا للسهم، متجه لتسجيل أسوأ أداء في جلسة تداول منذ سبتمبر 2012.

وانتقد السياسيون الأمريكيون والبريطانيون إدارة شركة ” فيسبوك ” بسبب عدم تقديم المزيد من المعلومات حول كيفية وصول شركة البيانات Cambridge Analytica، إلى معلومات حول عشرات الملايين من أعضاء الشبكة الاجتماعية بدون إذن صريح حول وقت الانتخابات الرئاسية لعام 2016.

وسجل مؤشر ” داو جونز ” الصناعي تراجعا بنحو 1.55% إلى 24560 نقطة، وخسر مؤشر ” ستاندرد آند بورز ” 1.69% إلى 2705 نقطة، فيما جاء مؤشر ” ناسداك المركب ” الذي تسيطر التكنولوجيا على نشاط الشركات المدرجة به، كأكبر الخاسرين، حيث فقد ما يزيد عن 2.39% إلى 7302 نقطة.

مع العلم أن رأس المال السوقي لـ ” فيسبوك ” يبلغ نحو 537.67 مليار دولار.