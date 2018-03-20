هنيئا للملك بأبنائه.. إشادة واسعة بلقاء الأمير خالد بن سلمان على CNN

نايف السالم(صدى):

” الحضور القوي والكريزما الجبارة ” .. وصف نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي اللقاء الأول لصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى واشنطن، ف قناة CNN الأمريكية.

وكأن هاتين الصفتين ليست موجودتين إلا في بيت خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز ” حفظه الله ” ؛ لكون صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد قد ظهر في لقاءه على قناة CBS بهما كذلك، ولأنهما الشقيقين ” حفظهما الله ” تمكنا من إيصال جميع وجهات نظر المملكة بأقل الكلام وبأكثره وضوحاً.

وعلى خلفية لقاء سفير المملكة بواشنطن، أصبح اسم الأمير خالد بن سلمان أكثر تداولاً على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ليشيد النشطاء باللقاء وبكافة التصريحات فيها، فقال أحد المغردين : ” هنيئاً لسلمان بأبنائه ذكاء. حذاقه .قوّة حجه .مُباغته .. لم يستطع المذيع مجارته كان يسبقه في كل مره بجواب واضح و صريح وحقائق و أرقام و أمثله.. استطيع القول بكل فخر انتهى عهد فِكر المآدب والقوقعه وأتى عهد العلم وانتزاع الحقوق ولا شيء غيره ” .

وأشار : ” تابعت مقابله الأمير خالد بن سلمان سفير المملكة العربية السعودية في أمريكا..للأمانة أنا مبهور بشخصية الأمير خالد القوية جداً وإيجاده اللغه الإنجليزية بطلاقة وقدرته على الرد على جميع الأسئلة باتزان..هذه أول مقابله له..شخصيه رائعة ” .

وقال أحد النشطاء : ” مرحباً سمو الأمير خالد بن سلمان.. أنتم خير ممثل للسعودية بلا شك، نتمنى تكوين لوبي سعودي أمريكي فاعل ومؤثر بكافة أطياف المجتمع الأمريكي النافذة يدعم ويساند مطالب السعودية السياسية والإقتصادية، وينقل الصورة الصحيحة للشعب السعودي المسلم المتسامح ” .

من جانبه، أشاد وزير الإعلام والثقافة، عواد بن صالح العواد بالحديث، قائلاً : ” حديث لافت وهام، لسمو الأمير خالد بن سلمان، لقناة الـCNN، أجاب خلاله على الكثير من التساؤلات، وأكد على الإرهاب الإيراني الكبير، ودوره في نشر الفوضى والدمار بالمنطقة ” .

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