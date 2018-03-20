بالصور.. بريطانيون ينظمون وقفة احتجاجية للمطالبة بحق مريم مصطفى

لندن(صدى):

نظم عدد من المتضامنين مع قضية القتل العنصري للطالبة المصرية مريم مصطفى، مظاهرة احتجاجًا على عدم فتح تحقيق واقعة القتل في منطقة نوتنجهام (شرق بريطانيا).

حيث تجمع المئات أمام تمثال ” بريان كلوف ” بمنطقة نوتنجهام تضامنًا مع قضية مريم مصطفى، 18 سنة، التي توفيت في المستشفى الأسبوع الماضي.

وفتحت الشرطة تحقيق حول ما إذا كانت الوفاة مرتبطة بهجوم مزعوم عليها في شارع البرلمان السفلي أم غير ذلك.

كما دون عدد من البريطانيين عبر هاشتاج #MiriamMoustafa دعمهم الكامل لأسرتها مطالبين المسئولين بالتحقيق في الواقعة وكتب ليام ماكليلاند الوقوف ضد الكراهية.

وكتب أحد المحتجين : ” يا له من عالم قذر هذا الذي نعيش فيه، حيث يقف الناس ويشاهدون مثل هذا العنف الوحشي الذي يحدث !!! مقزز!! “.