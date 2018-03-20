تراجع جماعي للعملات الرقمية.. و ” الريبل ” تنهار

عادل الحربي(صدى):

شهد سوق العملات الرقمية تراجع جماعي للعملات خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، بعد تعافي ” بتكوين ” من أدنى مستوياتها في شهر ونصف خلال تعاملات أمس.

وتراجعت ” بتكوين ” خلال تعاملات اليوم بنسبة 1.40% إلى 8474 دولار، في الساعة الـ09:17 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، وهبطت ” بتكوين كاش ” بنسبة 1.40% إلى 980 دولار.

وانخفضت الوصيفة ” إثريوم ” بنسبة 3.10% إلى 539 دولار، فيما هبطت ” الريبل ” بنسبة 7.50% إلى 69 سنتًا متصدرة قائمة خسائر العملات الرقمية الـ5 الكبار.

فيما بلغت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية 329 مليار دولار، بزيادة محدودة عن إغلاق أمس الاثنين، لا تتجاوز بضعة مليارات، بالرغم من هذا التراجع الجماعي.