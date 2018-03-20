النفط يتعافى من خسائره وسط الالتزام القياسي باتفاق ” أوبك “

عادل الحربي(صدى):

تعافت أسعار النفط خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، من تراجعها أمس، مع تقييم المستثمرين للالتزام القياسي باتفاق ” أوبك ” لخفض الإنتاج مقابل التوسع في الإمدادات الأمريكية.

وارتفعت عقود خام برنت تسليم مايو بنسبة 0.8% إلى 66.55 دولار للبرميل، فيما صعدت عقود الخام الأمريكي تسليم أبريل بنسبة 0.8% إلى 62.59 دولار للبرميل.

يُذكر أنه في الوقت الذي يشهد فيه انتاج الولايات المتحدة من النفط نموًا، فإن منظمة ” أوبك ” وحلفاءها أوضحوا أن معدل الامتثال باتفاق خفض الإنتاج بلغ 138% في فبراير.