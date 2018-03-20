قائد المنتخب الصهيوني يتغزل في إيران بصورة مثيرة للجدل

نواف السالم(صدى):

يبدو أن العلاقات الإيرانية الإسرائيلية تسير بشكل جيد، في الوقت الذي يهاجم فيه النظام الإيراني كل من يقوم بالتطبيع مع إسرائيل.

وفي لافتة أثارت الجدل، قام قائد المنتخب الصهيوني لكرة القدم، مائور بوزاغلو، بالتغزل في نظيره الإيراني أشكان دجاغه.

ونشر بوزاغلو عبر حسابه الرسمي على ” تويتر” صورة تجمعه بـ ” أشكان ” معلقًا : ” لكرة القدم قواعد خاصة، وهي القواعد التي لا تعرف الكراهية وتتمتع بسمات خاصة بعيداً عن الحروب ” .

ويرى بوزاغلو أن صورته مع قائد منتخب إيران تثبت أن السلام ممكناً، ويمكن تحقيق التعايش والسلام مع إيران، حسبما ذكر في تغريدته.