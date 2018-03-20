” القحطاني ” : لأول مرة الأوبرا ستدخل ” Arabs got talent “

نورة الشهري(صدى):

كشف الفنان جميل القحطاني، عن تكوين إدارة فنية برئاسته؛ لاستقبال الموهوبين في برنامج “Arab GOT TALENT ” في جولته السادسة، الذي تبثه قناة mbc1.

وأوضح ” القحطاني ” أنه سيتم فرزهم، ومن ثم ترشيح القادرين، على إثراء البرنامج بمهارات مميزة، تستحق تقديمها في برنامج قوي ومعروف، على مستوى الوطن العربي، مبينًا أنه ولأول مرة سيتم فتح المجال، لمغني الأوبرا للصغار والكبار؛ لعرض مواهبهم من خلال هذا البرنامج.

ومن الجدير بالذكر، أن ” القحطاني ” ، كان قد شرع في استقبال المواهب الفنية، في مختلف المجالات الإبداعية؛ وذلك بعد أن تم ترشيحه ليكون ضمن الفريق المنسق، ويتولى مهمة تقديم المواهب أمام لجنة التحكيم المكونة من الفنانين ناصر القصبي وأحمد حلمي ونجوى كرم وعلي.