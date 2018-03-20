بقايا مشتركي ” بي إن سبورت ” يفضحونها: تعرضنا للنصب والابتزاز

ماجد محمد(صدى):

فضح بقايا مشتركي قنوات ” بي إن سبورت ” في المملكة، مجموعة القنوات، والذين فوجئوا بتغيير في الباقات دون طلب منهم، بالإضافة إلى انقطاع البث.

وأكد المشتركون أنهم تعرضوا للنصب والابتزاز من تلك القنوات؛ حيث تلقوا اتصالات من أرقام قطرية ومن دولة أوروبية بأنه بتم تجديد الباقة بناءًا على طلبهم بدفع 20 دولارًا لتغيير الباقة الرياضية من كل مشترك.

وأشار المشتركون إلى أن القنوات طلبت منهم تجديد الإشتراك لعام جديد كامل مقابل 300 دولارًا حتى يستطيعوا تغيير باقة القنوات الرياضية إلى غيرها؛ وهذا الأمر الذي يأتي ضد رغبة المشتركين.