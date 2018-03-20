بالفيديو .. موقف يظهر سرعة بديهة ترامب مع زوجته

واشنطن(صدى):

انتشر مقطع فيديو يظهر الرئيس الأمريكي ” دونالد ترامب ” ، وهو يمسك بزوجته ” ميلانيا ” قبل السقوط مباشرةً على الأرض، بعدما تعثرت وهي خارج البيت الأبيض.

حيث كان الثنائي في طريقهما للمروحية الرئاسية، ولكن ” ترامب ” انتبه لأمر زوجته وأمسك بها بشدة لتدارك الموقف، وعبرت هي عن امتنانها لتصرفه بأنه أحاطها بذراعه، حتى صعدا للمروحية سويًا.

والجدير بالذكر أن الثنائى يمتلك العديد من المواقف المحرجة سويًا، ولكن هذه المرة الموقف غير محرج تمامًا، بل يظهر سرعة بديهة ” دونالد ترامب ” واحترامه لسيدة أمريكا الأولى.