طفل يقتل شقيقته بسبب مباراة بلاي ستيشن

واشنطن(صدى):

أطلق طفل النار على شقيقته، بعدما رفضت أن تعطيه ” ذراع التحكم ” في لعبة ” بلاي ستيشن ” خلال لعبهما.

حيث أن الطفل الذي يبلغ من العمر 9 أعوام، قد سحب السلاح وأطلق النار على شقيقته الكبرى التي تبلغ من العمر 13 عامًا، بسبب خلاف على من يمسك الذراع الرئيسي خلال مباراة بينهما في ألعاب الفيديو في مدينة توبيلو بولاية ميسيسبي الأمريكية.

وقالت الشرطة الأمريكية في المدينة أنهم وجدوا جثة الفتاة، وهي تدعى ديجوناي وايت، بعد إصابتها بطلق ناري في منطقة خلف الرأس، بعد أن رفضت إعطاء ذراع التحكم لشقيقها في مباراة ألعاب فيديو.

ولم تتطرق الشرطة إلى كيفية وصول الطفل إلى السلاح المستخدم في قتل شقيقته، بينما كانت والدتهما في المنزل، ولكنها كانت في غرفة أخرى تعد الغداء لأبنائها.