القطريون يتساءلون: أين مشعل بن حمد.. ومغردون: ” موزة قتلته “

طلال الضوي(صدى):

تساءل الشعب القطري عن مصير الشقيق الأكبر لأمير قطر الحالي، مشعل بن حمد، عبر إطلاق وسم ” أين مشعل بن حمد ” الذي أصبح متداولاً على مستوى كبير بين نشطاء موقع ” تويتر ” .

وويرى المغردون أن الأسرة الحاكمة في قطر أغفلت حق مشعل بن حمد، واضطهدته لرفضه سياسات والده وشقيقه الظالمة، شاكين في تسميمه من الشيخة موزة والدة الأمير الحالي، وزوجة المخلوع حمد بن خليفة.

وقال أحد المغردين: هل تم قتله بالسم في معتقله بأمر موزة المسند زوجة أبيه والتي كانت تكره أبناء حمد من زوجته الأولى ” في إشارة إلى زوجة حمد الأولى مريم بنت محمد بن حمد آل ثاني.

وأضاف آخر : ” نريد توضيح أين مشعل بن حمد فهو الابن الأكبر لحمد والأحق بالحكم، أو على الأقل لا يغيب هذا الغياب ” ، وتابع مغرد : ” اسئلوا موزة فهي العقل المدبر وراء اختفاءه ” .

وكتب أحد النشطاء : ” عشرون عاماً من الاضطهاد والإذلال والتعذيب في السجون القطرية لهذا الأمير الصالح والذي رفض عقوق والده ” ، فيما أضاف آخر : ” الشعب القطري سيعمل بإذن الله على كشف الحقائق المتعلقة بهذا المواطن الصالح مشعل بن حمد بن خليفة ولماذا تم تجريده من الحكم وإعطائه إلى الذي يصغره بلعمر ” .

فيما قال مغرد : ” حاربوا مشعل لأنه وقف أمام الظلم حاربوه لأنه قال لا للغدر والخيانة قال لاا بوجه حمد قال لا بوجه تميم وعذب وقهر وأذل ستبقى في قلوبنا يا مشعل الشرف ” ، مضيفاً : ” عشرون عاماً من الاضطهاد والإذلال والتعذيب في السجون القطرية لهذا الأمير الصالح والذي رفض عقوق والده ” .

يشار إلى أن الشيخ مشعل بن حمد بن خليفة آل ثاني، هو الأبن الأكبر لأمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وهو ابن الأمير السابق من زوجته الأولى الشيخة مريم بنت محمد بن حمد آل ثاني.