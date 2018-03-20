السرية تسيطر على صفقة انتقال عبد الله السعيد لأهلي جدة

نواف السالم(صدى):

في ظل اشتعال الأزمة بين لاعب الأهلي المصري عبد الله السعيد والقلعة الحمراء؛ كشفت مصادر عن اتفاق النادي على إعارة اللاعب إلى دوري المحترفين.

وقالت المصادر إن السرية التامة كانت عنوان تلك الصفقة؛ حيث تم الانتهاء بالفعل من إجراءات الإعارة؛ على أن ينتقل اللاعب الموسم المقبل إلى صفوف أهلي جدة؛ لمدة موسم واحد فقط.

وأوضحت المصادر أنه تم عقد اجتماع بين ” السعيد ” والمدير الرياضي عبدالعزيز عبدالشافي، للاتفاق على انتقال اللاعب بنظام الإعارة؛ للابتعاد عن قرار الإيقاف الذي من المتوقع أن يتم إصداره، في حالة تقدم نادي الزمالك بشكوى رسمية.

يجدر الإشارة إلى أن ” السعيد ” وقع للزمالك، قبل أن يقرر التجديد مع الأهلي لمدة موسمين ونص.