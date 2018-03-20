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بالصور.. عروس ترتدي فستان زفاف والدتها لتسعد والدها

بالصور.. عروس ترتدي فستان زفاف والدتها لتسعد والدها
متابعات(صدى):

فاجأت فتاة تٌدعى شيلبي ساندر، وتبلغ 23 عاماً والدها بارتداء فستان زفاف والدتها المتوفاه .

حيث ارتدت شيلبي فستان زفاف والدتها الراحلة خلال جلسة تصوير لخطبتها، وذلك تكريما لها وحتى تدخل السرور على قلب والدها.

وكانت الأم توفيت بسبب مرض السرطان بعد زواج دام 26 عاما، وارتدت فستان الزفاف وقت زواجها في نفس عمر ابنتها.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 76 ] نشر منذ 50 دقيقة

ما شاء الله
قمر “”””””والاهم باره

[ عدد التعليقات: 25 ] نشر منذ 11 دقيقة

جميل الفستان وكأنه من هبة الموضة
وهم جميلين وانتاجهم اجمل

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