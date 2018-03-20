بالفيديو.. سمو ولي العهد يصل واشنطن في زيارة رسمية

واشنطن(صدى):

وصل صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن في زيارة رسمية تستمر على مدار أسبوعين.

ورحب سفير خادم الحرمين الشريفين في أمريكا خالد بن سلمان بسمو ولي العهد على حساهب الرسمي على ” تويتر ” ، قائلًا ” باسمي واسم كافة منسوبي سفارة المملكة في واشنطن يسعدني الترحيب بسيدي سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في الولايات المتحدة الأمريكية، متطلعًا إلى أن تعزز زيارة سموه الشراكة الاستراتيجية والصداقة ما بين البلدين ” .



