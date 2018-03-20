بالفيديو.. سمو ولي العهد يصل واشنطن في زيارة رسمية
وصل صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن في زيارة رسمية تستمر على مدار أسبوعين.
ورحب سفير خادم الحرمين الشريفين في أمريكا خالد بن سلمان بسمو ولي العهد على حساهب الرسمي على ” تويتر ” ، قائلًا ” باسمي واسم كافة منسوبي سفارة المملكة في واشنطن يسعدني الترحيب بسيدي سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في الولايات المتحدة الأمريكية، متطلعًا إلى أن تعزز زيارة سموه الشراكة الاستراتيجية والصداقة ما بين البلدين ” .
سمو #ولي_العهد الأمير #محمد_بن_سلمان يصل العاصمة الأمريكية #واشنطن في زيارة رسمية. #ولي_العهد_في_أمريكا#CrownprinceinUSA pic.twitter.com/QW11Xod4e8
— بدر العساكر B.Asaker (@Badermasaker) March 20, 2018
رند[ عدد التعليقات: 8532 ] نشر منذ 53 دقيقة
حللت آهـــــلآ و وطئت سهـــــلآ الله يحفظك ويردك سالم غانم🌹