بالفيديو.. شبح قائد سفينة تاريخية يخرج من جدارها

متابعات(صدى):

وثق شاب يٌدعى ” توني فيرجسون ” ، 33 عاماً لحظة تجول شبح بسفينة تاريخية وخروجه من الجدار.

حيث أدعى الشاب أنه شاهد شبح فرانسيس فاني نلسون قائد السفينة التي يعود تاريخها إلى عام 1758، وذلك بعد أن شعر بأن هناك من يتبعه.

وظهر الشبح على لقطات رصدتها الكاميرا، فيما لم يستطع ” فيرجسون ” مشاهدته جيدا بالعين المجردة، وكانت السفينة قد شاركت بمعركة ” ترافلجار” ، وكثيرا ما زعمت زوجة قائدها أنه يزورها كثيرا بعد وفاته.