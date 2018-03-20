” الجوازات ” توضح حقيقة إيقاف تجديد إقامات الوافدين على عدد من المهن

نايف السالم(صدى):

ردت المديرية العامة للجوازات على الشائعات المتداولة حول إيقاف تجديد الإقامات للوافدين على عدد من المهن، مؤكدة أن الأمر عارٍ تمام عن الصحة.

وكان وافد قد وجه للجوازات عبر حسابها الرسمي في ” تويتر ” تساؤلاً قال فيه: السلام عليكم .. لو سمحت ..هل مسموح تجديد هوية السواق والعامل المنزلي او غير مسموح ؟ “.

فيما جاء رد الجوازات عليها بالقول: ” اهلاً بك، لا يوجد مهن متوقف تجديد الاقامات لها ، و بما يخص رخص العمل فضلاً التواصل مع وزارة العمل لإفادتك “.