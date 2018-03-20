روتانا تروج لحفل نجوى كرم بالإمارات

نورة الشهري(صدى):

بدأت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات في الحملة الترويجية لحفل المطربة اللبنانية نجوى كرم، بالقرية العالمية بدبي، وذلك عن طريق نشر البوستر الدعائي للحفل عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور ” انستجرام “.

حيث نشرت الصفحة تفاصيل الحفل، حيث أكدت أن الحفل سيقام على المسرح الثقافي الرئيسي بالقرية يوم 23 مارس، والدخول سيكون بنفس تذكرة دخول القرية العالمية وقيمتها 15 درهم فقط، أي أن دخول الحفل مجانا لرواد القرية فقط.

ومن المفترض أن تشدو نجوى خلال الحفل بباقة من ألمع أغانيها القديمة والجديدة ومنها ” ما فى نوم وخلينى شوفك ولو بس تعرف ومغرومة وأنا مين.