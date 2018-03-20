بالصور..دورة لتدريب الدعاة ومشرفي التوعية الإسلامية للمشروع الوطني ” نبراس “
احتضنت أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات ممثلة في المشروع الوطني للوقاية من المخدرات ” نبراس “، الدورة التي أقامها المركز السعودي لدراسات وأبحاث الوقاية من المخدرات ” حصين “، يومي الثلاثاء والأربعاء، لتدريب الدعاة والخطباء ومشرفي التوعية الإسلامية، تحت عنوان ” ظاهرة المخدرات وسبل الوقاية منها “.
وتحرص اللجنة على وقاية أفراد المجتمع من أخطار المخدرات، عبر توعيتهم من خلال ” نبراس “ وبرامجه المتنوعة، وفق توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز ، وزير الداخلية، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات
وأوضح المدير العام للعلاقات والإعلام المتحدث الرسمي لأمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات الرميحي أن نبراس يسعى من خلال التعاون مع الشركاء لبناء قدرات وطنية قادرة على مواجهة المخدرات، وأن الاهتمام بالتدريب يأتي من أهمية الجهود المنظمة، لتوصيل الرسالة بتميز للوصول إلى الوقاية المناسبة، لأن العمل الوقائي يحتاج الى أساسيات ومهارات خاصة.
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