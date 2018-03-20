بالصور..دورة‭ ‬لتدريب‭ ‬الدعاة‭ ‬ومشرفي‭ ‬التوعية‭ ‬الإسلامية‭ ‬للمشروع‭ ‬الوطني‭ ‬” نبراس “

سعيد العجل(صدى):

احتضنت‭ ‬أمانة‭ ‬اللجنة‭ ‬الوطنية‭ ‬لمكافحة‭ ‬المخدرات‭ ‬ممثلة‭ ‬في‭ ‬المشروع‭ ‬الوطني‭ ‬للوقاية‭ ‬من‭ ‬المخدرات‭ ‬‮” ‬نبراس‮ “‬،‭ ‬الدورة‭ ‬التي‭ ‬أقامها‭ ‬المركز‭ ‬السعودي‭ ‬لدراسات‭ ‬وأبحاث‭ ‬الوقاية‭ ‬من‭ ‬المخدرات‭ ‬‮” ‬حصين‮ “‬،‭ ‬يومي‭ ‬الثلاثاء‭ ‬والأربعاء، ‬لتدريب‭ ‬الدعاة‭ ‬والخطباء‭ ‬ومشرفي‭ ‬التوعية‭ ‬الإسلامية،‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬‮” ‬ظاهرة‭ ‬المخدرات‭ ‬وسبل‭ ‬الوقاية‭ ‬منها‮ “.‬

وتحرص ‬اللجنة‭ ‬على‭ ‬وقاية‭ ‬أفراد‭ ‬المجتمع‭ ‬من‭ ‬أخطار‭ ‬المخدرات،‭ ‬عبر‭ ‬توعيتهم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬‮” ‬نبراس‮ “‬‭ ‬وبرامجه‭ ‬المتنوعة،‭ ‬وفق‭ ‬توجيهات‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬بن‭ ‬سعود‭ ‬بن‭ ‬نايف‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬،‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الوطنية‭ ‬لمكافحة‭ ‬المخدرات‭ ‬

وأوضح‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬للعلاقات‭ ‬والإعلام‭ ‬المتحدث‭ ‬الرسمي‭ ‬لأمانة‭ ‬اللجنة‭ ‬الوطنية‭ ‬لمكافحة‭ ‬المخدرات ‬الرميحي‭ ‬‬أن‭ ‬‮‬نبراس‮ ‬يسعى‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬الشركاء‭ ‬لبناء‭ ‬قدرات‭ ‬وطنية‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬مواجهة‭ ‬المخدرات،‭ ‬وأن‭ ‬الاهتمام‭ ‬بالتدريب‭ ‬يأتي‭ ‬من‭ ‬أهمية‭ ‬الجهود‭ ‬المنظمة،‭ ‬لتوصيل‭ ‬الرسالة‭ ‬بتميز‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬الوقاية‭ ‬المناسبة،‭ ‬لأن‭ ‬العمل‭ ‬الوقائي‭ ‬يحتاج‭ ‬الى‭ ‬أساسيات‭ ‬ومهارات‭ ‬خاصة‭.