تركي آل الشيخ للسيسي: ” معاك يا صمام الأمان “

القاهرة(صدى):

أكد المستشار بالديوان الملكي، ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم تركي آل الشيخ ، على دعمه لمصر وللرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

ورد آل الشيخ على تغريدة للرئيس السيسي دعا فيها شعبه للنزول للانتخابات أيا كانت اختيارتهم، قائلا : ” معاك يا صمام الأمان والاستقرار والتنمية “.

وكتب الحساب الرسمي للرئيس عبد الفتاح السيسي: ” أبناء مصر سيلبون نداء وطنهم في الانتخابات أيا كانت اختياراتهم وميولهم السياسية. وأوجه رسالتي لكل مصري ومصرية، أنتم أمل هذا الوطن ورجاؤه “.