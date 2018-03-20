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تركي آل الشيخ للسيسي: ” معاك يا صمام الأمان “

تركي آل الشيخ للسيسي: ” معاك يا صمام الأمان “
القاهرة(صدى):

أكد المستشار بالديوان الملكي، ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم تركي آل الشيخ ، على دعمه لمصر وللرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

ورد آل الشيخ على تغريدة للرئيس السيسي دعا فيها شعبه للنزول للانتخابات أيا كانت اختيارتهم، قائلا : ” معاك يا صمام الأمان والاستقرار والتنمية “.

وكتب الحساب الرسمي للرئيس عبد الفتاح السيسي: ” أبناء مصر سيلبون نداء وطنهم في الانتخابات أيا كانت اختياراتهم وميولهم السياسية. وأوجه رسالتي لكل مصري ومصرية، أنتم أمل هذا الوطن ورجاؤه “.

 


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