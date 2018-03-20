تركي آل الشيخ للسيسي: ” معاك يا صمام الأمان “
أكد المستشار بالديوان الملكي، ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم تركي آل الشيخ ، على دعمه لمصر وللرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.
ورد آل الشيخ على تغريدة للرئيس السيسي دعا فيها شعبه للنزول للانتخابات أيا كانت اختيارتهم، قائلا : ” معاك يا صمام الأمان والاستقرار والتنمية “.
وكتب الحساب الرسمي للرئيس عبد الفتاح السيسي: ” أبناء مصر سيلبون نداء وطنهم في الانتخابات أيا كانت اختياراتهم وميولهم السياسية. وأوجه رسالتي لكل مصري ومصرية، أنتم أمل هذا الوطن ورجاؤه “.
اسيرالاقدار[ عدد التعليقات: 1263 ] نشر منذ 22 دقيقة
ههههه الله المستعان
🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 83 ] نشر منذ 18 دقيقة
حفظ الله فخامة الرئيس
الجنرال السيسي المعظم وحفظك معه