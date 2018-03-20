سائقو شركة مكة يوقفون أتوبيساتهم المدرسية بسبب الرواتب

احلام الجهني(صدى):

يتكرر غضب موظفي شركة مكة للنقل المدرسي ببلجرشي محافظة الباحة وذلك لتأخير رواتب السائقين ثلاثة أشهر على التوالي مما جعلهم يعبرون عن غضبهم و استيائهم اتجاه الشركة بايقاف باصات النقل امس الاثنين للمرة الثانية بعد فشل محاولاتهم المتكرره للمطالبة بحقوقهم المالية لدى مكتب التعليم و مكتب العمل و العمال و امارة المنطقة .

وووفقا للمصادر فإن جميع الوعود التي اتت من قبل التعليم لم تنتم ولم تتحقق الوعود حيالها لصرف ولو جزء من رواتب السائقين. مما جعلهم يطالبون بصرف رواتبهم كاملة مساواة بقطاع المخواة الذي صرفت رواتبهم ولم يتبقى لهم سوى هذا الشهر .

حيث أنهم يمرون بظروف معيشية صعبة ولدى اغلبهم ظروف لا تخفى على الجميع .