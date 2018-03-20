باريس تبحث إمكانية جعل المواصلات العامة مجانية في 2020

باريس(صدى):

فجرت آن هيدالجو رئيسة بلدية باريس، مفاجأة سارة للمواطنين بعدما أفصحت عن اعتزامها إطلاق دراسة فى الأسابيع المقبلة؛ لبحث إمكانية جعل المواصلات العامة مجانية للجميع بحلول 2020.

وقالت عمد باريس إن مجانية المواصلات من المسائل المهمة فى مسألة النقل الحضرى للحد من استخدام السيارات الملوثة.

وأضافت آن هيدالجو، أن مجانية المواصلات لكل السكان ستطرح للنقاش قبل الانتخابات البلدية فى عام 2020.

يذكر أن مجلس بلدية باريس من المقرر أن يصوت الثلاثاء على قرار جعل المواصلات العامة مجانية لسكان باريس المتقاعدين شرط أن يكون الدخل الشهرى للفرد أقل من 2200 يورو و3400 يورو للزوجين.