انتقادات بـ ” الشورى ” للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

علي القحطاني (صدى):

دعا أعضاء مجلس الشورى إلى ضرورة قيام جهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بالتأكد من دعاة الرقية وكيفية جنيهم للأموال الكبيرة من خلال تقديم العلاجات الشعبية مثل ” الزيت المقري عليه ” ،والعسل والسدر وغيرها.

وانتقد الأعضاء الهيئة، مطالبين بتحديد المخالفات الشرعية وتوصيفها ووضع العقوبات الرادعة لها، مشيرين إلى أن عدد البلاغات تجاوز الـ 200 ألف خلال سنة التقرير، بالإضافة إلى وجود تفاوت كبير بين أعداد البلاغات بين المناطق حيث تصدرت الرياض المركز الأول بنحو 40 ألف بلاغ.