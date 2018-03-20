انتقادات بـ ” الشورى ” للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
دعا أعضاء مجلس الشورى إلى ضرورة قيام جهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بالتأكد من دعاة الرقية وكيفية جنيهم للأموال الكبيرة من خلال تقديم العلاجات الشعبية مثل ” الزيت المقري عليه ” ،والعسل والسدر وغيرها.
وانتقد الأعضاء الهيئة، مطالبين بتحديد المخالفات الشرعية وتوصيفها ووضع العقوبات الرادعة لها، مشيرين إلى أن عدد البلاغات تجاوز الـ 200 ألف خلال سنة التقرير، بالإضافة إلى وجود تفاوت كبير بين أعداد البلاغات بين المناطق حيث تصدرت الرياض المركز الأول بنحو 40 ألف بلاغ.
🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 83 ] نشر منذ 1 ساعة
يا مجلس الشورى وفقكم الله
هذا اختصاص المباحث العامة وفقهم الله لطاعته
بالدرجة الأولى وليس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
خالد[ عدد التعليقات: 815 ] نشر منذ 38 دقيقة
وش دخل المباحث في مغازلت الاسواق
بالامس القريب تم ايقاف عمل الهيئة بالاسواق وانتشرت الكلاب الضاله حول الاسواق واليوم تريدون رجوعهم
يجيك واحد مطفئ النور ويقول رجال الامن رجال الامن غير متواجدين في الاسواق هذا اولا واذا تبون تشوفون الفوضى وقلة الحيا رح لاسواق السلام مول على الدايري الجنوبي خصوصا المواقف التي من الخلف تحصل الكلاب الضاله تلف وتدور داخل المواقف ويتكلمون على الحريم واغاني ورقص ولكن مانقول الا الله يكفينى شر هذي الكلاب الضاله التي تسكع في الشوارع وعلى الارصفه حول الاسواق ويرد رجال الهئية الى عملهم السابق حتى تختفي الكلاب الضاله من حول الاسواق
محمد[ عدد التعليقات: 2374 ] نشر منذ 30 دقيقة
يالشوي هذا اختصاص الشئون الاسلاميه وليس الهيئة هذا دليل انك مضيعين الطاسة
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 4162 ] نشر منذ 29 دقيقة
بعدما افلتم الحبل على الغارب وقلصتم صلاحيات الهيئة وهمشتم دورها تنتقدونا
سترون من الفساد والمنكرات مالم يخطر ببالكم
ولا يكره شعيرة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الا من في قلبه مرض
ودولتنا اعزها الله من تأسيسها قامت على مبدأ الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
امتثالا لقوله تعالى :
الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ
🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 83 ] نشر منذ 29 دقيقة
يا عزيزي الغالي
الموضوع واضح اتمنى تركز
اعد اليك مضمونه كما نشرة الصحيفة
بالتأكد من دعاة الرقية وكيفية جنيهم للأموال الكبيرة من خلال تقديم العلاجات الشعبية مثل ” الزيت المقري عليه ” ،والعسل والسدر وغيرها.
المباحث جهة رقابية ع المتاجرين بدين الله
علم سيدي
تحياتي لك