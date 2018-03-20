مفاجأة.. سيارة ذاتية القيادة تصدم امرأة في أمريكا وتقتلها

واشنطن(صدى):

راحت امرأة لقت مصرعها فى ولاية أريزونا الأمريكية، ضحية سيارة (أوبر) ذاتية القيادة وذلك فى أول حادثة من نوعها.

وقالت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية فى نشرتها الالكترونية مساء اليوم إن السيارة الـ (أوبر) كانت تعمل بخاصية القيادة الذاتية

وكان هناك سائق احتياطى على مقودها عندما صدمت امرأة بينما كانت تعبر الطريق.

وقالت شركة (أوبر) إنها علقت اختبار السيارات ذاتية القيادة فى مناطق تيمبى وبيتسبرج وسان فرانسيسكو وتورونتو.

وقالت سارة عبود ، وهى متحدثة باسم (أوبر) ـ فى بيان ـ ” قلوبنا مع أسرة الضحية ، نحن نتعاون بشكل كامل مع السلطات المحلية فى تحقيقها بشأن الحادث”.