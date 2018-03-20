وفاة المعلمة التي دخلت في غيبوبة بعد مراجعة مجمع طبي بمكة

نايف السالم(صدى):

رحلت عن عالمنا المعلمة التي دخلت في غيبوبة الأسبوع الماضي، بعد مراجعتها أحد المجمعات الطبية الخاصة في مكة المكرمة؛ لإصابتها بمرض “القولون العصبي”.

وقال المتحدث باسم الشؤون الصحية بمكة حمد العتيبي، إن المعلمة توفيت داخل العناية المركزة في مستشفى الملك عبدالعزيز بالزاهر، بعد مرور 5 أيام من دخولها المستشفى، لافتاً إلى أن الشؤون الصحية أحالت ملف المتوفاة لإدارة المتابعة الفنية؛ لتشكيل لجنة طبية استشارية ودراسته وإكمال بقية الإجراءات.

وكان شقيق المعلمة قد اتهم المجمع الطبي بارتكاب خطأ أدى إلى دخولها في غيبوبة، فيما بيّن الطبيب المباشر لحالتها أنها كانت تشكو من “القولون العصبي”، وتم إعطاؤها إبرة ومحلولاً ومضاداً، غير أن حالتها انتكست وتوقف قلبها، وأجريت لها الإسعافات اللازمة، ونقلت إلى مستشفى الملك عبدالعزيز برفقة طبيب وممرضة.

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