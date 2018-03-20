وفاة المعلمة التي دخلت في غيبوبة بعد مراجعة مجمع طبي بمكة
رحلت عن عالمنا المعلمة التي دخلت في غيبوبة الأسبوع الماضي، بعد مراجعتها أحد المجمعات الطبية الخاصة في مكة المكرمة؛ لإصابتها بمرض “القولون العصبي”.
وقال المتحدث باسم الشؤون الصحية بمكة حمد العتيبي، إن المعلمة توفيت داخل العناية المركزة في مستشفى الملك عبدالعزيز بالزاهر، بعد مرور 5 أيام من دخولها المستشفى، لافتاً إلى أن الشؤون الصحية أحالت ملف المتوفاة لإدارة المتابعة الفنية؛ لتشكيل لجنة طبية استشارية ودراسته وإكمال بقية الإجراءات.
وكان شقيق المعلمة قد اتهم المجمع الطبي بارتكاب خطأ أدى إلى دخولها في غيبوبة، فيما بيّن الطبيب المباشر لحالتها أنها كانت تشكو من “القولون العصبي”، وتم إعطاؤها إبرة ومحلولاً ومضاداً، غير أن حالتها انتكست وتوقف قلبها، وأجريت لها الإسعافات اللازمة، ونقلت إلى مستشفى الملك عبدالعزيز برفقة طبيب وممرضة.
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🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 83 ] نشر منذ 2 ساعتين
لاحول ولا قوة الا بالله
لا حول ولا قوة الا بالله
لاحول ولا قوة الا بالله
انا لله وانا اليه راجعون
رحمها الله
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 1259 ] نشر منذ 52 دقيقة
لاحول ولا قوة الا بالله رحمها الله “القولون العصبي” أو IBS مرض غير قاتل نهائيا ولكن يسبب متاعب فى الجهاز الهضمى ويسبب أنتفاخات وغازات بالجهاز الهضمى ويجب ان يركز التحقيق على أن الطبيب المعالج أعطى المتوفية إبرة ومحلولاً ومضاداً !!!! ويجب معرفة نوعية المواد المؤثرة بتلك الابرة والمحلول لان الاحتمالات كبيرة جدا ان للمتوفية مشاكل مع الحساسية ضد تلك المواد وهو ماسبب لها الغيبوبة !!!
ااااالسحاب[ عدد التعليقات: 2911 ] نشر منذ 44 دقيقة
رحمة الله عليها وعلى المسلمين والمسلمات