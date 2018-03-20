الحقيقة وراء الرقصة التي انشغل العالم بتقليدها

متابعات(صدى):

في الآونة الأخيرة انتشر مقطع فيديو لرقصة كائن فضائي أخضر اللون كرتوني، على أغنية عنوانها Dame Tu Cosita ،لاقت إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وتحولت الرقصة إلى تحدي، حيث قام أشخاص على مستوى العالم الغربي والعربي أيضًا بتقليد الكائن الفضائي وتنفيذ الحركات التي يقوم بها.

وتعود أصل تلك الرقصة إلى كونها مجرد تمرينات لشد منطقة البطن، وهي ليست بجديدة، فهي موجودة بموقع يوتيوب منذ 2015، لكن الكائن الفضائي كان باللون الرمادي، وظهر منذ شهرين في 2018 بمظهر جديد وأغنية جديدة، لاقت إعجاب الملايين على الرغم من عدم معرفة معظمهم لمعاني كلماتها.