بالأسماء.. أبرز المدن التي سيزورها ولي العهد في الولايات المتحدة

عادل الحربي (صدى):

غادر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، المملكة أمس الإثنين متوجها إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة رسمية لمدة 3 أسابيع، ويلتقي ولي العهد خلال زيارته إلى أمريكا الثلاثاء بالرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

كما سيلتقي نائب الرئيس مايك بينس ومستشار الأمن القومي هيربرت مكماستر ووزير الدفاع جيمس ماتيس، بالإضافة إلى العشرات من أعضاء الكونجرس.

وتأتي أبرز محطات تلك الزيارة، في عدد كبير من المدن الأمريكية، بحسب ما أعلنت سفارة المملكة في واشنطن الاثنين، إذ سيتوجه الأمير محمد بن سلمان السبت إلى بوسطن، وسيلتقي في السادس والعشرين من مارس كبار المسؤولين الماليين في نيويورك، كما سيلتقي ولي العهد الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش.

وفي الثلاثين من مارس من المقرر أن ينتقل إلى الشواطىء الغربية للولايات المتحدة، فيزور لوس انجلوس وسان فرانسيسكو للالتقاء بالمسؤولين عن كبار شركات التكنولوجيا مثل غوغل وآبل، إضافة إلى شركة لوكهيد مارتن لتصنيع السلاح، وفقا للعريبة نت.

بعدها ينتقل إلى سياتل حيث شركة أمازون، ثم يختتم جولته في السابع من أبريل في هيوستن حيث شركات الصناعات النفطية.