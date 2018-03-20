بالفيديو..لص يسرق جوال ويلوذ بالفرار بخدعة بسيطة
أظهر مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل لحظة قيام شاب بسرقة هاتف جوال أمام أعين البائع ولاذ بالفرار في الكويت.
ووثقت كاميرا المراقبة بالمحل، دخول اللص وقيامه بفحص جوال بعدما طلبه من البائع وأثناء حديثه مع البائع أخذ الهاتف وهرب مسرعًا.
وسرعان ما حاول صاحب المحل الركض للحاق بالشاب والإمساك به لاستعادة الهاتف.
🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 78 ] نشر منذ 1 ساعة
والله الحر لو ياكل من اضافرهـ
ما يبوق يا بايق
الحر يفضل الموت ولا السرقة
عندهـ عزت نفس لكن الوضيع إلا نفسه
ذليلة يعيش ع الا هانة
ابو عمار[ عدد التعليقات: 16198 ] نشر منذ 1 ساعة
جاني مقطع لحرامي يسرق من شنطة فتاه واقفه مع زميلاتها عند بائع جوالات والحرامي يسرق من شنطة الفتاه والغريب ولا وحده انتبهت او التفتت للحرامي اللي واقف خلف زميلتهن
مو معقوله يقف الرجل بالقرب منهن ولا ينتبهن له ولا يطلبن منه الابتعاد عن زميلتهن