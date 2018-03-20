بالفيديو..لص يسرق جوال ويلوذ بالفرار بخدعة بسيطة

خالد الظفيري(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل لحظة قيام شاب بسرقة هاتف جوال أمام أعين البائع ولاذ بالفرار في الكويت.

ووثقت كاميرا المراقبة بالمحل، دخول اللص وقيامه بفحص جوال بعدما طلبه من البائع وأثناء حديثه مع البائع أخذ الهاتف وهرب مسرعًا.

وسرعان ما حاول صاحب المحل الركض للحاق بالشاب والإمساك به لاستعادة الهاتف.