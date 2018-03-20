” النزلاء يدعون لنا ” ..سعوديات يروين تجربتهن في العمل الفندقي

علي القحطاني (صدى):

بعدما بدأت 41 فتاة سعودية العمل في الوظائف الفندقية لأقسام الموارد البشرية ،والاستقبال، والحجوزات ،وأعمال الطبخ في فنادق مكة المكرمة، روى بعضهن عن تلك التجربة.

وقالت إحداهن: ” إننا مصممين بأن نكون أكثر احترافية ونتعلم كل ماهو جديد في عالم الفنادق فالعمل فيه ممتعة وشغف للتعرف على الكثير من ثقافات الشعوب من خلال التعامل مع الزوار والمعتمرين من مختلف الجنسيات والبلدان “.

بينما أوضحت موظفة بالاستقبال: ” أعمل كموظفة إستقبال من عدة سنوات والمسار الوظيفي أمامي وسلم الترقيات واضح لذلك نحن نعمل بكل جد واجتهاد ونهدف من خلال ذلك إلى تطوير قدراتنا والإلمام بكل ماهو جديد فالفرص متاحة أمامنا كسيدات متى ماتسلحنا بالعلم والمعرفة “.

وأكدت أخرى قائلة : ” ترد إلينا يوميا عشرات الاتصالات من النزلاء وإذ اتضح لهم أننا سعوديات يقومون بدعمنا وتوجيهنا والدعاء لنا “.