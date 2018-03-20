” التعليم ” تطبق اختبار قياس على طلبة الصف الأول الابتدائي

عادل الحربي (صدى):

طالب عدد من المتخصصين في المملكة، بإجراء كافة إجراءات اختبار قياس للمستوى التحصيلي لطلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي.

وقال نائب الوزير الدكتور عبدالرحمن العاصمي في تعميم وجهه إلى مديري التعليم في مناطق ومحافظات المملكة كافة، إنه يلزم المدارس كافة إجراء اختبار قياس للمستوى التحصيلي لطلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي.

وأضاف العاصمي أن الاختبار يكون في مادة “لغتي” وذلك خلال الأسبوعين الـ13 والـ14 من الفصل الدراسي الحالي، موضحاً أن الاختبار يكون على النحو الآتي: تكليف منسق للتطبيق على مستوى الإدارة، وإعداد خطة زمنية لتنفيذ الاختبار وتزويد الإدارة العامة للإشراف التربوي بنسخة منه، وتحديد عينة ممثلة من المدارس الابتدائية سواءً حكومية أم أهلية بنسبة 30 في المئة من كل مكتب تعليم أو إدارة تعليمية لا يوجد بها مكاتب.

وكذلك تكوين لجان إشرافية من مشرفين اثنين، أحدهما تخصصه لغة عربية لتطبيق الاختبار في كل مدرسة، ويمكن الاستعانة بمعلم مختص في اللغة العربية في حال تعثر وجود مختص في المادة في اللجنة الإشرافية، فيما تحدد اللجنة الإشرافية أحد فصول الصف الأول الابتدائي عشوائياً في كل مدرسة لتطبيق الاختبار وتتولى تنفيذ الاختبار وتصحيحه ورصد نتائجه.