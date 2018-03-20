سفير طاجيكستان بالرياض: لم نوافق على إرسال الخادمات للمملكة

حمود العنزي (صدى):

تحدث سفير جمهورية طاجيكستان لدى الرياض السيد ضراب الدين قاسمي عما تردد من استقدام العمالة المنزلية الطاجيكية إلى المملكة، مؤكداً أن بلاده لم توافق على إرسال الخادمات وإن وجدت بعض الحالات الفردية، وأنهم يعملون على الوصول لاتفاق مع الجهات المختصة بالمملكة لإرسال أطباء وممرضات.

وقال السفير قاسمي في تصريح خاص لـ”أخبار 24″ إن هناك اجتماعاً يعد الثاني من نوعه، سيعقد بين اللجان الحكومية المشتركة في الأول من شهر أبريل المقبل بالرياض تحت إشراف الهيئة العامة للاستثمار؛ لمناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة في طاجيكستان وتوطيد العلاقات التجارية بين البلدين.

وأضاف أن منتدى اقتصادياً وآخر سياحياً سيتم تنظيمه لمدة 4 أيام بالتنسيق مع الغرفة التجارية بالرياض وجدة، بمشاركة رجال الأعمال السعوديين وحضور نحو 30 رجل أعمال طاجيكستانيين في الفترة من 1ـــ 4 أبريل المقبل.