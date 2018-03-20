المسند: بعد 15 سنة سيأتي رجب في الخريف

سالم المطيري(صدى):

أكد عبدالله المسند أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، اليوم الثلاثاء، أنه في السنوات الحالية يوافق دخول فصل الربيع شهر رجب، لكن بعد حوال 15 عاما سيأتي في فصل الخريف.

وأعلن المسند أن اليوم الثلاثاء، يبدأ الاعتدال الربيعي ويحدث في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، حيث تتعامد الشمس على خط الاستواء ويبدأ فصل الربيع وفقاً لحركة الشمس الظاهرية.

وأضاف: ” يتساوى في مثل هذه الأيام الليل والنهار في كافة خطوط العرض ،وتشرق الشمس مع الشرق تماماً 90 درجة وتغرب مع الغرب تماماً 270 درجة ، وهو أول يوم من أيام فصل الربيع، وتكون المسافة بين الأرض والشمس عندئذ حوالي 148.9 مليون كم.