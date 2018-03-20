تصريح شديد القسوة من ” العمل ” بعد قرار توطين ” تأجير السيارات “
أكد المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل أن قرار توطين منافذ تأجير السيارات لن يؤثر على السوق، بخروج عدد كبير من المستثمرين منه.
وأوضح أبا الخيل في حديثه لبرنامج “أخباركم” على قناة “المجد”، أن مَن سيخرج من السوق ويغلق محاله نتيجة قرار التوطين إما أن يكون في حالة تستر تجاري، أو أنه لا يستطيع توظيف السعوديين ويفضل العمالة الوافدة عليهم، لافتاً إلى أن المستثمرين الحقيقيين لا يتوقفون عن أعمالهم بسبب التوطين.
وقال إن المطالبة المستمرة بالتدرج في القرارات أو تأجيلها أو استثناء قطاع ما من قرارات التوطين، لن يفضي إلى نتيجة، ولن يجعل الوزارة تتمكن من تنفيذ برامجها.
في سياق متصل، ضبطت فرق التفتيش التابعة لوزارة العمل 23 مخالفة، خلال جولتهم على مكاتب تأجير السيارات في عدد من محافظات منطقة الجوف؛ حيث تنوعت المخالفات بين عدم وجود رخصة محل، واستمرار عمل الأجانب في مهن مقصورة على السعوديين، فيما رصدت الفرق عدداً من مكاتب التأجير قد أغلقت أبوابها هرباً من التفتيش.
سلمان الروسان[ عدد التعليقات: 432 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذا هو المتحدث للوزاره يؤكد صحة تعليقي امس بأن المطالبه بإلغاء السعوده ليست لعدم وجود خبره لدى السعوديين بل للتستر الذي ينخر بالتجاره في المملكة وان الوافدين مسيطرين على اغلب القطاعات ويرفضون رفضا قاطعا دخول السعوديين في اي مجال تجاري
استمرو ياوزارة العمل في الحرب على الفاسدين من المتسترين والمتستر عليهم ان كنتم تريدون اقتصاد حقيقي وزاهر
كان زمان[ عدد التعليقات: 2600 ] نشر منذ 2 ساعتين
اللي جرب التعامل مع مصري في شركة تأجير السيارات ….
يقول ياهلا بالسعودة ..
مواطن[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 2 ساعتين
شوفوا سوق الجوالات في جدة كله اجانب . فين التوطين؟
اللورد الاسود[ عدد التعليقات: 78 ] نشر منذ 22 دقيقة
عند تاجيري لسيارة قبل سنة تقريباً وجدت معاملة من العامل المصري تحديداً كل انواع عدم المبالاة بمن امامه
ويشهد الله اني دعوت امام وجهه بان يتم سعودة مكاتب تاجير السيارات لكي يرجع معظم العاملين في هذا المجال لحميرهم وبغالهم