تصريح شديد القسوة من ” العمل ” بعد قرار توطين ” تأجير السيارات “

عادل الحربي (صدى):

أكد المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل أن قرار توطين منافذ تأجير السيارات لن يؤثر على السوق، بخروج عدد كبير من المستثمرين منه.

وأوضح أبا الخيل في حديثه لبرنامج “أخباركم” على قناة “المجد”، أن مَن سيخرج من السوق ويغلق محاله نتيجة قرار التوطين إما أن يكون في حالة تستر تجاري، أو أنه لا يستطيع توظيف السعوديين ويفضل العمالة الوافدة عليهم، لافتاً إلى أن المستثمرين الحقيقيين لا يتوقفون عن أعمالهم بسبب التوطين.

وقال إن المطالبة المستمرة بالتدرج في القرارات أو تأجيلها أو استثناء قطاع ما من قرارات التوطين، لن يفضي إلى نتيجة، ولن يجعل الوزارة تتمكن من تنفيذ برامجها.

في سياق متصل، ضبطت فرق التفتيش التابعة لوزارة العمل 23 مخالفة، خلال جولتهم على مكاتب تأجير السيارات في عدد من محافظات منطقة الجوف؛ حيث تنوعت المخالفات بين عدم وجود رخصة محل، واستمرار عمل الأجانب في مهن مقصورة على السعوديين، فيما رصدت الفرق عدداً من مكاتب التأجير قد أغلقت أبوابها هرباً من التفتيش.