رجل يحصل على 457 مليون دولار في اليانصيب
أشعل رجل أمريكي محظوظ، فاز بجائزة سحب الـPowerball الضخمة، قيمتها 457 مليون دولار أمريكي مواقع التواصل الاجتماعي.
ولن يتقاسم الفائز الجائزة مع أحد، كما جرت العادة في تاريخ اللعبة، كان قد اختار مجموعة من الأرقام هي: 22-57-59-60-66، والتي جعلته يربح المبلغ الضخم.
كانت أعلى جائزة تم تقديمها في تاريخ اللعبة 1.6 مليار دولار أمريكي، وقسمت وقتها على 3 أشخاص بالتّساوي، والتى يتم السحب عليها فى 44 ولاية أمريكية.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 44350 ] نشر منذ 3 ساعات
سبحان الوهاب ,,
اسيرالاقدار[ عدد التعليقات: 1263 ] نشر منذ 3 ساعات
كذب ونصب واحتيال
ااااالسحاب[ عدد التعليقات: 2911 ] نشر منذ 2 ساعتين
ارزاق -نسال الله ان يرزقنا بالحلال بعيد عن الربا والقمار-
المسلم الحق لو يكسب مثلها لن يستسيخ منها لقمه ياكلها لشعوره انها حرام-
ااااالسحاب[ عدد التعليقات: 2911 ] نشر منذ 2 ساعتين
-يستسيغ-
🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 83 ] نشر منذ 2 ساعتين
حكم اليا ناصيب واسمها الحقيقي القمار
للعلامة ابن باز رحمة الله
السؤال: عمليات (اليانصيب) التي تنظمها بعض الهيئات الخيرية؛ لتمويل أوجه نشاطها في المجالات: التعليمية والعلاجية والخدمات الاجتماعية. هل هي جائزة شرعًا؟
الجواب: عمليات “اليانصيب” عنوان لعب القمار، وهو الميسر، وهو محرم بالكتاب والسنة والإجماع، كما قال الله : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ﴾ [المائدة:90-91].
ولا يحل لجميع المسلمين اللعب بالقمار مطلقًا -سواء كان ذلك المال الذي يحصل بالقمار يصرف في جهات بر أو في غير ذلك-؛ لكونه خبيثًا محرمًا لعموم الأدلة، ولأن الكسب الحاصل بالقمار من الكسب المحرم الذي يجب تركه، والحذر منه. والله ولي التوفيق[1].
سالم الهزيمي[ عدد التعليقات: 4793 ] نشر منذ 1 ساعة
ماشاء الله لو يحطون لنا هالفكره
سالم الهزيمي[ عدد التعليقات: 4793 ] نشر منذ 1 ساعة
يبن الحلال سحب مثل الملاعب يسوون سحب للجمهور حظ ينصيب السياره والمولات العالميه