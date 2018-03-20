رجل يحصل على 457 مليون دولار في اليانصيب

واشنطن(صدى):

أشعل رجل أمريكي محظوظ، فاز بجائزة سحب الـPowerball الضخمة، قيمتها 457 مليون دولار أمريكي مواقع التواصل الاجتماعي.

ولن يتقاسم الفائز الجائزة مع أحد، كما جرت العادة في تاريخ اللعبة، كان قد اختار مجموعة من الأرقام هي: 22-57-59-60-66، والتي جعلته يربح المبلغ الضخم.

كانت أعلى جائزة تم تقديمها في تاريخ اللعبة 1.6 مليار دولار أمريكي، وقسمت وقتها على 3 أشخاص بالتّساوي، والتى يتم السحب عليها فى 44 ولاية أمريكية.