البرتغال تمنح كريستيانو رونالدو أفضل لاعب في 2017

ماجد محمد(صدى):

منحت البرتغال، النجم كريستيانو رونالدو مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني مساء أمس الاثنين جائزة أفضل لاعب فى البرتغال عن عام 2017.

وتسلم النجم البرتغالى جائزة أفضل لاعب فى البرتغال، على هامش الحفل الذى أقيم مساء الاثنين فى مدينة لشبونة البرتغالية.

واستحوذ النجم البرتغالى على جميع الجوائز الفردية خلال عام 2017، منها أفضل لاعب فى العالم من الفيفا، الكرة الذهبية من مجلة فرانس فوتبول وأفضل لاعب فى أوروبا.

وحصد ليوناردو جارديم المدير الفنى لفريق موناكو الفرنسي، جائزة افضل مدرب فى 2017، كما توج جونكالو جويديس مهاجم فالنسيا الإسباني بجائزة أفضل لاعب شاب.

ويستعد النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو لقيادة منتخب بلاده لخوض اللقاء الودى أمام المنتخب الوطنى مساء يوم الجمعة المقبل، فى إطار استعداد المنتخبين لخوض غمار منافسات كأس العالم روسيا 2018 .