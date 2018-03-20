البرتغال يكشف عن قميص جديد لكأس العالم قبل مواجهة مصر

نواف السالم(صدى):

قام المنتخب البرتغالي، بتغيير قميصه القديم والكشف عن قمصان جديدة لخوض منافسات كأس العالم 2018 المقرر إقامتها فى روسيا صيف العام الحالي.

جاء القميص من تصميم شركة “نايكى” الأمريكية، وتميز على عكس القميص القديم إذ تميز بلونه الأبيض، مع وجود اللون الأخضر في القميصين.

ونشر الحساب الرسمى لمنتخب البرتغال عبر موقع التواصل الاجتماعى ” تويتر ” مجموعة من الصور لنجوم المنتخب وهم يرتدون القميص الجديد، مثل كريستيانو رونالدو وكواريزما، وعلق عليها قائلاً: “نبدو بشكل جيد فى طريقنا إلى روسيا “.

ومن المقرر أن تكون أول مباراة يرتدى خلالها منتخب البرتغال قميصه الجديد تلك التى سيخوضها أمام منتخب مصر ودياً، يوم الجمعة المقبل 23 مارس، حيث إنه تقرر ارتداء كل المنتخبات المتأهلة للمونديال قمصانها الجديدة فى الأجندة الدولية الأخيرة قبل انطلاق البطولة، والتى ستقام خلالها مجموعة من المباريات الودية خلال الأيام المقبلة.