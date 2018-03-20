تقليد أزارو بجائزة أحسن لاعب في المغرب

ماجد محمد(صدى):

قلدت المغرب ، وليد أزارو مهاجم الأهلي المصري، جائزة أفضل لاعب مغربى لهذا الموسم نظرا لما قدمه اللاعب مع القلعة الحمراء خلال الموسم الجاري.

ويعد أزارو من أفضل لاعبي الدوري المصرى هذا الموسم كما يحتل صدارة هدافى المسابقة المحلية، أزارو كان أحد اهم عوامل تتويج الأهلى بالدورى للمرة الأربعين فى تاريخه.

وتفوق أزارو على الثنائى حفيضى عبد الأله وأيوب الكعبى، بعد أن ضمت القائمة المبدئية عددًا من النجوم المغاربة أبرزهم مهدى بن عطية مدافع يوفنتوس الإيطالى، أشرف بنشرقى لاعب الهلال السعودى، محمد أونجم لاعب الوداد المغربى، حكيم زياش لاعب أياكس أمستردام الهولندى، مبارك بوصوفة لاعب الجزيرة الإماراتى، وكريم الأحمدى لاعب فينورد الهولندى.