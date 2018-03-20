بعد تطاوله على المملكة.. ” الهيل ” يلقن صحفي قطري درسا

علي العنزي(صدى):

علق المتحدث باسم المعارضة القطرية خالد الهيل، اليوم الثلاثاء، على هجوم مدير تحرير بجريدة الوطن القطرية على المملكة وتطاوله.

وقال الهيل : ” بدأت الأصوات الطائفيه في قطر تضرب تحت الحزام وتكشفت نواياهم القذره بعد الأزمه فمثلا مدير تحرير في جريده الوطن القطريه يجاهر علانية بعداء السعودية ليس على أساس سياسي ولكن على أساس طائفي عنصري ،أصوات كانت تُمارس التقيا وأعطيت لهم حريه الاسائه للعمق الاجتماعي والديني الخليجي “.