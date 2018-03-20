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بعد تطاوله على المملكة.. ” الهيل ” يلقن صحفي قطري درسا

بعد تطاوله على المملكة.. ” الهيل ” يلقن صحفي قطري درسا
علي العنزي(صدى):

علق المتحدث باسم المعارضة القطرية خالد الهيل، اليوم الثلاثاء، على هجوم مدير تحرير بجريدة الوطن القطرية على المملكة وتطاوله.

وقال الهيل : ” بدأت الأصوات الطائفيه في قطر تضرب تحت الحزام وتكشفت نواياهم القذره بعد الأزمه فمثلا مدير تحرير في جريده الوطن القطريه يجاهر علانية بعداء السعودية ليس على أساس سياسي ولكن على أساس طائفي عنصري ،أصوات كانت تُمارس التقيا وأعطيت لهم حريه الاسائه للعمق الاجتماعي والديني الخليجي “.

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 44350 ] نشر منذ 40 دقيقة

حسبنا الله ونعم الوكيل ,,,

[ عدد التعليقات: 70 ] نشر منذ 22 دقيقة

صفر سبعه طرش بحر يا البهيمه
فديت الجنوب وأهل الجنوب قبائل الازد
بلاك ما تعرفهم
جزمة طفل منهم توزن دولتك كامله
بس ماقول الا حسبي الله على الحمدين الي فكو كلابهم تنابح في كل مكان

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