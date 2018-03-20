بالفيديو..ثعبان بحقيبة طالبة في عسير

محمد بن طحيطح(صدى):

عُثر على ثعبان بحقيبة طالبة بإحدى المدارس بمنطقة عسير، تسبب في فزع الطلاب والعاملين بالمدرسة.

وأظهر مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل قيام حارس المدرسة بإخراج ثعبان من داخل حقيبة طالبة داخل فناء المدرسة موجها له عدة ضربات بعصا غليظة.

وأعرب المغردون عن استياءهم، مطالبين بضرورة القضاء على الثعابين والدواب السامة وتطهير المنطقة منها حرصا على حياة المواطنين.

يذكر أن منطقة عسير تشتهر بكثرة الدواب السامة؛ لطبيعتها الجبلية، وكثرة مجاري السيول.

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