النصر يستبعد الفريدي من التدريبات لليوم الثالث

ماجد محمد(صدى):

كشفت إدارة نادي النصر أمس، عن مواصلة استبعاد لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أحمد الفريدي عن التدريبات لليوم الثالث على التوالي، مؤكدة تطبيق اللوائح النموذجية للمخالفات والعقوبات بشأن الفريدي.

وكان الفريق الأول في النادي قد واصل تدريباته اليومية على ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود، حيث بدأ التدريب باجتماع للمدرب كرونسلاف يورشيتش مع اللاعبين، وتركزت التدريبات على الجوانب اللياقية عبر محطات مختلفة، وجوانب فنية من خلال تمارين الكرات البينية، واللعب من لمسة واحدة في مربعات محددة.

وشهدت التدريبات مشاركة اللاعب خالد الربيش، بعد أن أنهى برنامجه العلاجي والتأهيلي، بينما واصل عبدالرحمن العبيد وخالد الغامدي برنامجهما التأهيلي بعد تعرضهما لكدمة بالركبة.

وبعد نهاية التدريب التقى نائب الرئيس المشرف العام على فريق كرة القدم سلمان المالك، الجهازين الفني والإداري واللاعبين.